Hatay Valiliği ilanları takip sayfası! Hatay Valiliği Twitter ve sosyal medya hesapları duyuruları!
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HATAY VALİLİĞİ İLANLARI TAKİP SAYFASI!
Hatay Valiliği son dakika ilanları aşağıda bulunan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
HATAY VALİLİĞİ İLANLARI TAKİP SAYFASIİÇİN TIKLAYINIZ
HATAY VALİLİĞİ TWITTER DUYURULARI!
Hatay Valiliği sosyal medya hesaplarında yayınlanan paylaşımlardan haberdar olmak için aşağıda bulunan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Değerli Vatandaşlarımız;— T.C. Hatay Valiliği (@HatayValiligi) February 6, 2023
??Artçı depremler devam edebilir.
??Hasarlı binalara girmeyelim.
??Araçlarla yola çıkmayalım.
??Ana yolları boş bırakalım.
??Telefonları meşgul etmeyelim.
??Saha tespit çalışmalarımız devam ediyor.