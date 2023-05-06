Hatay'ın Belen ilçesinde kahreden bir kaza yaşandı. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun freni, Topboğazı mevkisinde Belen yokuşundan indiği sırada patladı. Refüjü geçen kamyon önündeki tıra çarptı. Kontrolden çıkan kamyon park halindeki araçlara da çarpıp sürükledi. Peki Hatay trafik kazası nerede oldu? Hatay zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralı var mı, sayısı kaç?

Hatay trafik kazası nerede oldu? Hatay'ın Belen ilçesinde kahreden bir kaza yaşandı. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun freni, Topboğazı mevkisinde Belen yokuşundan indiği sırada patladı. Refüjü geçen kamyon önündeki tıra çarptı. Kontrolden çıkan kamyon park halindeki araçlara da çarpıp sürükledi. Peki Hatay trafik kazası nerede oldu? Hatay zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralı var mı, sayısı kaç? Detaylar...

HATAY'DA TRAFİK KAZASI

Hatay'da freni patlayan hafriyat kamyonu asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldı. 12 aracın karıştığı kazada son duruma ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.

ASKER UĞURLAYAN KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Yolun karşısına geçen hafriyat kamyonu, asker uğurlamak için bir akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede toplanan kalabalığın arasına daldı. Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev alırken, kazaya 12 araç karıştı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yol araç trafiğine kapatılırken, yanan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından kazayla ilgili son durumu aktardı. Bakan Koca 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Koca, şunları söyledi: " Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum."