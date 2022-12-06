Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Hatay kura çekilişi hangi gün çekilecek? TOKİ kura çekilişi!

TOKİ 81 il sosyal konut projesi için beklenen tarih belli oldu! Antalyalılar Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar merak ediyor. Vatandaşlar Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Hatay kura çekimi hangi gün çekilecek? sorularına yanıt arıyor. Peki, Hatay TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar...

Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman? sorusu merak ediliyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş, kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Arama motorlarında ise Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Hatay kura çekimi hangi gün çekilecek? soruları araştırılıyor. İşte TOKİ kura çekilişi!

HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleşecek olan Hatay Merkez 1.100 Konut Projesi için "Hak Sahibi Belirleme Kura" çekiminin 02 Ocak 2023 tarihinde yapılması planlanmaktadır.