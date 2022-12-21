Hatay TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Hatay'da kaç tane TOKİ konutu yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. En çok başvuru alan iller arasında yer alan Hatay evleri, Ocak 2023'te sahiplerini bulacak. 2+1 ve 3+1 emekli, gazi yakını, genç, engelli ve diğer türdeki kuralar çekilecek. Peki, TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? TOKİ Hatay evlerin ne zaman yapılacak? Toki Hatay kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ ödemeleri nasıl olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu başvuru yapan vatandaşlar tarafında takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapacak. İnşa edilecek olan 250 bin sosyal konuta başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim tarihlerinde Halk Bankası, Ziraat Bankası veya e-Devlet üzerinden gerçekleşmişti. Peki, TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? TOKİ Hatay evlerin ne zaman yapılacak? Toki Hatay kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ ödemeleri nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleşecek olan Hatay Merkez 1.100 Konut Projesi için "Hak Sahibi Belirleme Kura" çekiminin 02 Ocak 2023 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

TOKİ HATAY EVLERİ NEREYE YAPILACAK?

HATAY ALTINÖZÜ 350

HATAY BELEN 250

HATAY DÖRTYOL 500

HATAY ERZİN 250

HATAY KIRIKHAN 350

HATAY MERKEZ 1100

HATAY HASSA 100

HATAY İSKENDERUN 350

HATAY KIRIKHAN 350

HATAY MERKEZ 1100

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Hatay kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı. Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti. Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.