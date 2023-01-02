Hatay TOKİ kura çekilişi ne zaman? Hatay TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Hatay etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman? Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman? Hatay TOKİ kura çekimi saat kaçta?

HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Hatay kura çekim tarihi 2 Ocak tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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