Hatay'da okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Hatay Valiliği)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Aralık Salı günü için yaptığı uyarılar sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı konusu gündem oldu. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. Özellikle Adana'da okulların tatil olup olmayacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Osmaniye okullar tatil mi 24 Aralık Salı? Hatay tatil mi 24 Aralık Salı?

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?



Antalya'da okullar taşımalı eğitime tatil edildi. Açıklama şu şekilde:

"Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu yağış uyarısı nedeniyle, Antalya genelinde sadece taşımalı eğitime 24.12.2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimize ve kamuoyuna duyurulur."

24 ARALIK SALI HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Hatay'da okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde(Ege) Fırtına Bekleniyor!

Ege'de rüzgarın, pazartesi günü (23.12.2024) kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın salı günü (24.12.2024) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Adana, Mersin'in Doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.12.2024 Pazartesi günü Adana, Mersin'in doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1300-1400 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.