Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay Samandağ kaç şiddetinde deprem oldu? Samandağ deprem şiddeti ne? Hatay Samandağ kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Gündem Haberleri

Hatay Samandağ kaç şiddetinde deprem oldu? Samandağ deprem şiddeti ne? Hatay Samandağ kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Hatay deprem oldu mu ve Hatay'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Hatay Samandağ kaç şiddetinde deprem oldu? Samandağ deprem şiddeti ne? Hatay Samandağ kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Haluk Levent kendisi için 'AFAD güzellemesi yapıyor' diyenlere böyle yanıt verdi: Devlet karşıtı değilizHaluk Levent kendisi için "AFAD güzellemesi yapıyor" diyenlere böyle yanıt verdi: Devlet karşıtı değiliz
Depremin vurduğu Elazığ'da ürküten görüntü! Zemin sıvılaştıDepremin vurduğu Elazığ'da ürküten görüntü! Zemin sıvılaştı
3 büyük depremin ardından bölge beşik gibi sallanıyor! 6 Şubat'tan bu yana 7 bin 242 artçı sarsıntı meydana geldi3 büyük depremin ardından bölge beşik gibi sallanıyor! 6 Şubat'tan bu yana 7 bin 242 artçı sarsıntı meydana geldi
Anke Friedrich kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Teke Tek konuğu Prof. Dr. Anke Friedrich'in hayatı ve biyografisi!Anke Friedrich kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Teke Tek konuğu Prof. Dr. Anke Friedrich'in hayatı ve biyografisi!

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Hatay Defne merkezinde gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Hatay Samandağ kaç şiddetinde deprem oldu? Samandağ deprem şiddeti ne? Hatay Samandağ kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Hatay Samandağ kaç şiddetinde deprem oldu? Samandağ deprem şiddeti ne? Hatay Samandağ kaç büyüklüğünde deprem oldu?

HATAY SAMANDAĞ DEPREM ŞİDDETİ NE?

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hatay Samandağ kaç şiddetinde deprem oldu? Samandağ deprem şiddeti ne? Hatay Samandağ kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title