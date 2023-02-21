Hatay Samandağ kaç şiddetinde deprem oldu? Samandağ deprem şiddeti ne? Hatay Samandağ kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Hatay deprem oldu mu ve Hatay'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Hatay Samandağ kaç şiddetinde deprem oldu? Samandağ deprem şiddeti ne? Hatay Samandağ kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...