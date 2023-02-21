Hatay Samandağ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Samandağ'da deprem mi oldu? Hatay Samandağ deprem şiddeti ne?

Hatay deprem oldu mu ve Samandağ'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Hatay Samandağ deprem mi oldu? Az önce Samandağ'da deprem mi oldu? Hatay Samandağ deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

80 yaşındaki Yusuf dede: "Cumhurbaşkanı şimdi ikinci kez geliyor, her şey vatandaş için yapılıyor"

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Hatay'da meydana gelen deprem sonrasında Adana'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Hatay Samandağ deprem mi oldu? Az önce Samandağ'da deprem mi oldu? Hatay Samandağ deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

HATAY SAMANDAĞ DEPREM Mİ OLDU?

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.