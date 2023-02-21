Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay Samandağ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Samandağ'da deprem mi oldu? Hatay Samandağ deprem şiddeti ne?

Gündem Haberleri

Hatay Samandağ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Samandağ'da deprem mi oldu? Hatay Samandağ deprem şiddeti ne?

Hatay deprem oldu mu ve Samandağ'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Hatay Samandağ deprem mi oldu? Az önce Samandağ'da deprem mi oldu? Hatay Samandağ deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Konteyner kente yerleşen Alakuş ailesi: 'Allah devletimizden razı olsun'Konteyner kente yerleşen Alakuş ailesi: "Allah devletimizden razı olsun"
80 yaşındaki Yusuf dede: 'Cumhurbaşkanı şimdi ikinci kez geliyor, her şey vatandaş için yapılıyor'80 yaşındaki Yusuf dede: "Cumhurbaşkanı şimdi ikinci kez geliyor, her şey vatandaş için yapılıyor"
Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalıklara karşı çalışmalara ilişkin açıklama AçıklamasıDeprem bölgesinde bulaşıcı hastalıklara karşı çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Hatay'da meydana gelen deprem sonrasında Adana'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Hatay Samandağ deprem mi oldu? Az önce Samandağ'da deprem mi oldu? Hatay Samandağ deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

HATAY SAMANDAĞ DEPREM Mİ OLDU?

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title