Hatay Samandağ'da deprem sonrası 424 konutun temeli atıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem sonrası yapılacak olan 424 konutun temeli atıldı. Konutlar, şehrin sosyolojisi, kültürel yapısı ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre inşa edilecek.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem sonrası ilk etapta yapılacak olan 424 konutun temeli atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde ilk etapta yapılacak olan 424 konutun temeli törenle atıldı. Rezerv alanlarda yapılacak olan konutlar, şehrin sosyolojisine, kültürel yapısına, demografik yapısına ve vatandaşların ihtiyacına göre inşa edilecek. - HATAY