Hatay okullar tatil mi? SON DAKİKA! Hatay deprem okullar tatil edildi mi?

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hatay'da yaşanan sarsıntı sonrasında bugün okul olacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Hatay okullar tatil mi sorgulatılıyor. Okulların tatil olma durumu araştırılmaktadır. Veliler ve öğrenciler, yetkililer tarafından gelecek açıklamayı merakla bekliyor. Peki, Hatay okullar tatil mi? Hatay depremden sonra okullar tatil edildi mi? Detaylar haberimizde...

HATAY KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre il ve ilçelerde de paniğe neden olan sarsıntı sonrası çok sayıda kişi sokak ve meydanlara kaçtı.

HATAY OKULLAR TATİL Mİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.