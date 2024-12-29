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Hatay okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)?

Hatay okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Aralık Pazartesi için yaptığı uyarılar sonrasında, Hatay'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. Özellikle Doğu Akdeniz'de beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi arayışı içerisinde. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Aralık Pazartesi günü için yaptığı uyarılar sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Hatay okullar tatil mi?

HATAY HAVA DURUMU

Hatay okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)?


30 ARALIK PAZARTESİ HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Hatay'da okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ UYARDI
DOĞU AKDENİZ'DE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların bugün (29.12.2024 Pazar) öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, yarın (30.12.2024 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, 1300-1400 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MUĞLA'NIN DOĞUSU İLE ANTALYA'DA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusu ile 29.12.2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 700-800 metre rakım üzeri yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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