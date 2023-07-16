Hatay nerede, hangi bölgede yer alır ve Hatay'ın kaç ilçesi vardır gündeme geliyor. Türkiye2nin illerinden biri olan Hatay nerede ve hangi bölgeye ait olduğu merak ediliyor. Hatay nerede, hangi bölgede yer alır? Hatay'ın kaç ilçesi vardır? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Hatay nerede, hangi bölgede yer alır? Hatay'ın kaç ilçesi vardır?

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HATAY NEREDE?

Hatay ili, 2021 yılında 1.670.712 kişiden oluşan bir nüfusa sahip.[1] Akdeniz'in doğu şeridinde 35° 52' - 37° 4' kuzey enlemleri ile 35° 40' - 36° 35' boylamları arasında yer alan Hatay'ın doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında Adana, kuzeyinde Osmaniye ve kuzeydoğusunda Gaziantep bulunur.

HATAY HANGİ BÖLGEDE YER ALIR?

Hatay, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde, Akdeniz'in doğu ucunda kıyıları olan bir ilidir. Hatay ilinin merkezi Antakya'dır.

HATAY'IN KAÇ İLÇESİ VARDIR?