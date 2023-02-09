Hatay kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay deprem şiddeti ne? Hatay kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Hatay deprem oldu mu ve Hatay'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Hatay kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay deprem şiddeti ne? Hatay kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...