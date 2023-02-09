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Hatay kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay deprem şiddeti ne? Hatay kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Hatay kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay deprem şiddeti ne? Hatay kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Hatay deprem oldu mu ve Hatay'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Hatay kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay deprem şiddeti ne? Hatay kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

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Nihat Hatipoğlu kader sözleri! Nihat Hatipoğlu deprem hakkında ne dedi?Nihat Hatipoğlu kader sözleri! Nihat Hatipoğlu deprem hakkında ne dedi?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Hatay'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Hatay kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay deprem şiddeti ne? Hatay kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

HATAY KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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