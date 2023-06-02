Hatay kaç milletvekili çıkarıyor? Hatay milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Hatay AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Hatay milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hatay milletvekilleri kimler? Hatay seçim sonuçları nedir? Hatay kaç milletvekili çıkarıyor? Hatay milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Hatay kaç milletvekili çıkarıyor? Hatay milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Hatay milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
HATAY KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Hatay'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Hatay ilinden 11 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
HATAY MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri
Adem Yeşildal
Abdulkadir Özel
Hüseyin Yayman
Kemal Karahan
CHP Milletvekilleri
Mehmet Güzelmansur
Nermin Yıldırım Kara
Servet Mullaoğlu
Necmettin Çalışkan
MHP Milletvekilleri
Lütfi Kaşıkçı
TİP Milletvekilleri
Şerafettin Can Atalay
İyi Parti Milletvekilleri
Adnan Şefik Çirkin