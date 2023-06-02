Hatay kaç milletvekili çıkarıyor? Hatay milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Hatay AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Hatay kaç milletvekili çıkarıyor? Hatay milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Hatay milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

HATAY KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Hatay'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Hatay ilinden 11 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

HATAY MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri

Adem Yeşildal

Abdulkadir Özel

Hüseyin Yayman

Kemal Karahan

CHP Milletvekilleri

Mehmet Güzelmansur

Nermin Yıldırım Kara

Servet Mullaoğlu

Necmettin Çalışkan

MHP Milletvekilleri

Lütfi Kaşıkçı

TİP Milletvekilleri

Şerafettin Can Atalay

İyi Parti Milletvekilleri

Adnan Şefik Çirkin