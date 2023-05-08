14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala illerin çıkaracağı milletvekili sayıları merak ediliyor. Peki Hatay kaç milletvekili çıkarıyor 2023? Hatay kaç milletvekili var?

Hatay kaç milletvekili çıkarıyor? 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala illerin çıkaracağı milletvekili sayıları merak ediliyor. Peki Hatay kaç milletvekili çıkarıyor 2023? Hatay kaç milletvekili var? Detaylar...

HATAY KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

2018'de yapılan seçimde 11 milletvekili çıkarabilen Hatay ilinin 5 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,4 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne,1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve 1 milletvekili ise Halkların Demokratik Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %88,77 oranlarında gerçekleşmişti.

Hatay ili seçim çevresinde 20 siyasi parti ve 3 bağımsız aday seçimlere katılmıştır. Diğer illerde aday gösteren Adalet Birlik Partisi, Anavatan Partisi ve Milli Yol Partisi aday çıkarmazken, ATA İttifakı bileşeni olan Adalet Partisi resmi olarak aday çıkarmamıştır. Millet İttifakı protokolü gereği Cumhuriyet Halk Partisi 4. sıra adayı Saadet Partisi'ne ayrılmıştır.