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Hatay İskenderun deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Hatay'da deprem oldu mu? Hatay kaç şiddetinde deprem oldu?

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Hatay İskenderun deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Hatay'da deprem oldu mu? Hatay kaç şiddetinde deprem oldu?

Hatay deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hatay'da deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, Hatay İskenderun deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem oldu mu? Hatay kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Naci Görür, depremin vurduğu bölgeyi yapılaşmaya karşı uyardı: Bölge aktif fay sistemlerinin etkisindeNaci Görür, depremin vurduğu bölgeyi yapılaşmaya karşı uyardı: Bölge aktif fay sistemlerinin etkisinde
89 kişinin öldüğü iş merkezinin deprem anına ait farklı açıdan görüntü ortaya çıktı89 kişinin öldüğü iş merkezinin deprem anına ait farklı açıdan görüntü ortaya çıktı
Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Hatay Hassa deprem şiddeti ne? İskenderun kaç büyüklüğünde deprem oldu?Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Hatay Hassa deprem şiddeti ne? İskenderun kaç büyüklüğünde deprem oldu?

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Hatay'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, Hatay İskenderun deprem mi oldu?Az önce Hatay'da deprem oldu mu? Hatay kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

HATAY DEPREM Mİ OLDU?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.

Hatay İskenderun deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Hatay'da deprem oldu mu? Hatay kaç şiddetinde deprem oldu?

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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