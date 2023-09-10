Hatay'ın Payas ilçesinde otomobil yangını
Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangın sonucu otomobilde hasar meydana geldi.
Hatay'ın Payas ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AG 3151 plakalı otomobil, Sincan Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Otomobil