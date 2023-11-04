Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç ters dönerek kaza yaptı. Kazada sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde kaza sonucu otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Belen ilçesine bağlı Kıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi bilinmeyen sürücü idaresindeki 06 AV 7803 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeyken ters dönerek kaza yaptı. Kaza sonucu otomobildeki 2 kişi sıkıştı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişi kurtardı. Ekipler çıkardıkları 2 yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. - HATAY