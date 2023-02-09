Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendiğini bildirdi. Peki, Artvin, Aydın, Balıkesir, üniversiteler tatil mi 2023? Artvin, Aydın, Balıkesir, üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK'ten, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yükseköğretim kurumlarında bahar dönemindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Üniversitelerin bahar yarıyılının açılışı hakkında açıklama bulunan Yüksek Öğretim Kurumu, açılışların ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyuruldu. Peki, Hatay,Iğdır,Isparta,üniversiteler tatil mi 2023? Hatay,Iğdır,Isparta, üniversiteler ne zaman açılacak?

Hatay,Iğdır,Isparta, ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

YÖK'ten, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yükseköğretim kurumlarında bahar dönemindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir." denilidi.