Hatay Havalimanı, hastane ve polis evi depremde yıkıldı mı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem nedeniyle Hatay'da büyük hasar aldı. Hatay Havalimanı, hastane ve polis evi depremde yıkıldı mı merak ediliyor. Peki, Hatay Havalimanı, hastane ve polis evi depremde yıkıldı mı?

Hatay Havalimanı, hastane ve polis evi depremde yıkıldı mı merak ediliyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek son durumu açıkladı. Hatay Havalimanı, hastane ve polis evi depremde yıkıldı mı gündeme geliyor. Hatay Havalimanı, hastane ve polis evi depremde yıkıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

HATAY HASTANE VE POLİS EVİ DEPREMDE YIKILDI MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem nedeniyle 10 ilimizde birçok bina hasar gördü, 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sarsıntının derinden hissedildiği Hatay'da da durum ciddiyetini koruyor. Vali Rahmi Doğan, "İskenderun ve Antakya'da hastaneler ile polis evi yıkıldı. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.

İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti: "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var.

HAVALİMANI PİSTİ ENİNE DOĞRU YARILDI

Hatay'da havalimanı pistinde de büyük tahribat oluştu. Hatay Havalimanı'nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.

"HATAY HAVALİMANI UÇUŞA KAPATILDI"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapatıldığını açıklarken "Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" diye konuştu.