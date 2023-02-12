Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da AFAD Koordinasyon Bölgesi'nde yaptığı açıklamalar ile birlikte Hatay havalimanı açıldı mı? Sorusunu yanıtladı. Buna göre merak edilen Hatay havalimanı açıldı mı? Sorusu yanıt buldu. Peki, Hatay havalimanı açıldı mı? Hatay havalimanı açık mı, kapalı mı?

Hatay havalimanı açıldı mı? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Yıkımın olduğu kentlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde son durumu aktardı. Bir süredir kullanılmayan Hatay havalimanı açıldı mı? Sorusu, yapılan açıklama ile yanıt buldu. Peki, Hatay havalimanı açıldı mı? Hatay havalimanı açık mı, kapalı mı?

HATAY HAVALİMANI AÇILDI MI?

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın defin işlemleri tamamlandı. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Belirli bir süre daha devam edeceğe benziyor. Onun için ısrarla hasarlı olan, yıkılacak olan binalardan uzak durulmasını talep ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor.230 bin binanın hasar tespit ekiplerince incelendi. Bu binalar çalışılmış durumda.

Asıl önemli olan; hasarlı binaların tespiti bir an önce yıkılmasıdır, ki hasarsız binalara ev sahiplerinin yerleştirilebilmesi. Hasar tespitleri yapılan binaların bir an önce temizlenmesi önemli fakat, bu enkazlar kaldırılmadan savcılıklarla delillerin incelenmesi de önemli. 73 uçak ve 112 helikopterle sahada çalışmaya devam ediyoruz. İHA ve dronlar da çalışmalarda aktif kullanılıyor. Hatay Havalimanı açıldı. Uçaklarımız havalimanına inmek üzere havadalar. Tahliyeyi oradan yapabileceğiz.