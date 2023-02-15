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Hatay havalimanı açık mı? Hatay havalimanı çalışıyor mu, çalışmıyor mu?

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Hatay havalimanı açık mı? Hatay havalimanı çalışıyor mu, çalışmıyor mu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da AFAD Koordinasyon Bölgesi'nde yaptığı açıklamalar ile birlikte Hatay havalimanı açıldı mı? Sorusunu yanıtladı. Buna göre merak edilen Hatay havalimanı açıldı mı? Sorusu yanıt buldu. Peki, Hatay havalimanı açık mı? Hatay havalimanı çalışıyor mu, çalışmıyor mu?

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Hatay havalimanı açık mı? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Yıkımın olduğu kentlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde son durumu aktardı. Bir süredir kullanılmayan Hatay havalimanı açıldı mı? Sorusu, yapılan açıklama ile yanıt buldu. Peki, Hatay havalimanı açık mı? Hatay havalimanı çalışıyor mu, çalışmıyor mu?

HATAY HAVALİMANI AÇIK MI?

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın defin işlemleri tamamlandı. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Belirli bir süre daha devam edeceğe benziyor. Onun için ısrarla hasarlı olan, yıkılacak olan binalardan uzak durulmasını talep ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor.230 bin binanın hasar tespit ekiplerince incelendi. Bu binalar çalışılmış durumda.

Hatay havalimanı açık mı? Hatay havalimanı çalışıyor mu, çalışmıyor mu?

Asıl önemli olan; hasarlı binaların tespiti bir an önce yıkılmasıdır, ki hasarsız binalara ev sahiplerinin yerleştirilebilmesi. Hasar tespitleri yapılan binaların bir an önce temizlenmesi önemli fakat, bu enkazlar kaldırılmadan savcılıklarla delillerin incelenmesi de önemli. 73 uçak ve 112 helikopterle sahada çalışmaya devam ediyoruz. İHA ve dronlar da çalışmalarda aktif kullanılıyor. Hatay Havalimanı açıldı. Uçaklarımız havalimanına inmek üzere havadalar. Tahliyeyi oradan yapabileceğiz.

Ayrıca Hatay Havalimanında olağanüstü bir yoğunluğun olması da söz konusu. Planlanan uçuşlar beklenen saatlerden daha geç bir saat içerisinde uçuşlarını gerçekleştirebilyor.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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