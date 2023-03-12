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Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Hatay Hassa deprem şiddeti ne? İskenderun kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Hatay Hassa deprem şiddeti ne? İskenderun kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Hatay'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay Hassa deprem şiddeti ne? İskenderun kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Naci Görür, depremin vurduğu bölgeyi yapılaşmaya karşı uyardı: Bölge aktif fay sistemlerinin etkisindeNaci Görür, depremin vurduğu bölgeyi yapılaşmaya karşı uyardı: Bölge aktif fay sistemlerinin etkisinde
89 kişinin öldüğü iş merkezinin deprem anına ait farklı açıdan görüntü ortaya çıktı89 kişinin öldüğü iş merkezinin deprem anına ait farklı açıdan görüntü ortaya çıktı

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Hatay'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Hatay deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay Hassa deprem şiddeti ne? İskenderun kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Hatay Hassa deprem şiddeti ne? İskenderun kaç büyüklüğünde deprem oldu?

HATAY HASSA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.

Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Hatay Hassa deprem şiddeti ne? İskenderun kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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