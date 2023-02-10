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Hatay girişindeki 40 kilometrelik konvoy böyle görüntülendi

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Hatay girişindeki 40 kilometrelik konvoy böyle görüntülendi Binlerce araç hem yardım hem de yakınlarını bulabilmek için Hatay'a akın edince 40 kilometreyi bulan kuyruk yaşanıyor Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin en çok darbe vurduğu Hatay'a girmek isteyen binlerce kişi araçlarıyla...

Hatay girişindeki 40 kilometrelik konvoy böyle görüntülendi

Binlerce araç hem yardım hem de yakınlarını bulabilmek için Hatay'a akın edince 40 kilometreyi bulan kuyruk yaşanıyor

HATAY - Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin en çok darbe vurduğu Hatay'a girmek isteyen binlerce kişi araçlarıyla 40 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Yıkım yaşayan Belen ilçesinden Hatay merkeze doğru konvoy dron ile havadan görüntülendi.

Depremin 4.gününde insani yardımın yanısıra, yakınlarından haber almak isteyenlerin oluşturduğu konvoy 40 kilometreyi buldu. Hatay şehir merkezine girebilmek için binlerce araç ve sürücüsü saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Belen'de bazı yüksek binaların da yerle bir olması dikkat çekerken, iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan yoğunluk sebebiyle bazı noktalardan cenaze ve 112 ambulanslarının da güçlükle ilerlediği kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Dalgıç - Genel

Kahramanmaraş Tragger Hatay Genel Haberler

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