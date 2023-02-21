20 Şubat Pazartesi günü Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Bu depremlerin ardından Hatay'da fay olup olmadığı ve kırılıp kırılmadığı merak ediliyor. Peki, Hatay fayı kırıldı mı? Antakya fayı kırıldı mı, nereden geçiyor, hangi illerden fay hattı geçiyor?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay'da büyük hasara neden oldu. Şehirde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Peki, Hatay fayı kırıldı mı? Antakya fayı kırıldı mı, nereden geçiyor, hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte detaylar haberimizde...

HATAY FAYI KIRILDI MI?

Antakya fayında geçen hafta gözlem yaptığını ifade eden Hasan Sözbilir, "İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu.

Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı.

Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik." diye konuştu.

Prof. Dr. Sözbilir, halkın hasarlı binalara girmemesi, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması ve telefonların kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN "ADANA" UYARISI!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Kahramanmaraş depremiyle bir enerji transferi gerçekleştiğinin altını çizdi. Görür, Adana havzası için uyarıda bulundu.

Görür şunları söyledi: Genelde bir yerde deprem olduğu zaman açığa çıkan enerjinin bir kısmı da o fayın güneyine ve kuzeyine iki uca doğru transfer edilir. Maraş depremlerinin ardından bilimsel olarak Adana havzasına dikkat etmek lazım. Buradaki faylar kırılıp depreme neden olabilir demiştik.

HATAY BÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında biz artık daha büyük deprem beklemiyoruz. Adana'da bir hassasiyetimiz var. Maraş depremleri Malatya fayında da biraz enerji transferine neden olmuş olabilir. Dikkat etmek lazım.

Günlerdir uyardığımız Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay ve Adana'da beklenen depremin Hatay bölümü bu akşam gerçekleşti. Bundan sonrası için sırada Adana ve Kıbrıs'ta da benzer büyüklükte bir deprem riski var.

Kahramanmaraş depremi enerji transferi gerçekleştirdi ve Hatay'daki depremi tetikledi.

Yer bilimcilerin en önemli sorunu deprem tahminidir. Tarihini tam olarak bilemiyoruz. Tahmini söyleyebiliyoruz. Hakkari yöresinde de sıkıntı olabilir diyorum. Sebebi ise Maraş depremleri Hakkari yöresini sıkıştırmış olabileceğini düşünüyorum. Bilimsel öngörü ile uyarıyorum.

FAY HATTI KIRILMASI NEDİR?

Kırıklar genellikle tektonik etkinliğin görüldüğü bölgelerde, bu hareketlerin sonucunda oluşur. Özelliklerini ve boyutlarını ise, etkisi altında kaldığı tektonik hareketlere bağlı olarak kazanırlar. Bazı bölgelerde kırık görülmemesinin nedeni bu bölgelerin herhangi bir tektonik hareketin etkisi altında bulunmamasıdır.

Kırıklar yatay, düşey ya da belirli bir açıyla eğimli olabilir. Belirli bir kırık düzleminin eğim açısı genel olarak kırık hattı boyunca hemen hemen aynıdır, ama bunun büyük değişimler gösterdiği durumlar da olabilir. Kırılma sırasında birbirine sürtünerek kayan bloklardan, kırık düzleminin üstünde kalanına tavan bloku, kırılma düzleminin altında kalanına ise taban bloku denir.