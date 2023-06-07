Hatay esnafları İstanbul'da Hatay Tanıtım Günleri'nde

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da işyerleri yıkılan ve zarar gören yaklaşık 80 esnaf, Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği'nin öncülüğünde İstanbul'a geldi. Maltepe etkinlik alanında düzenlenen ve depremde zarar gören esnafların stant açtığı 'Hatay Tanıtım Günleri' başladı. Hatay'a özgü ürünlerin yer aldığı etkinliği ziyaret edenler Hatay'ın meşhur yemeklerini yerken alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Hatay'ın vazgeçilmezi künefede tanıtım günlerindeki yerini aldı. Düzenlenen yarışmayla en hızlı künefe yiyen yarışmacıya bir tepsi künefe hediye edildi.

"DEPREMDEN EN ÇOK ETKİLENEN İLLERDEN BİRİ HATAY"

Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği Başkanı, Mehmet Sağtan, "Biliyorsunuz ki bu asrın felaketinden en çok etkilenen illerden bir tanesi Hatay. Birçok esnafımız yakınlarını kaybettiler. Birçoğunun işyerleri yıkıldı. Bu sebeple bir ekonomik daralma içindeler. Amacımız manevi destek olmak. Bizim onları Hatay'dan buraya getirmemizin sebebi aslında en çok da bu. Buna ihtiyaçları vardı. Yüzde 75'nin işyeri yıkılan esnaflar buradakiler. 7-11 Haziran tarihleri arasında Maltepe etkinlik alanındayız. Hatay mutfağı çok geniş UNESCO tarafından tescilli bir mutfak. Birçok coğrafi tescilli ürünümüz var. Bunların başında künefe, kağıt kebabı, ceviz reçelimiz geliyor. Burada İstanbullular bulabilir. Buradaki esnafımıza da alışveriş yaparak destek olabilirler. Onları tekrar ayağa kaldırabilirler. Bu lezzetlerin devam etmesini sağlayabilirler" diye konuştu.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİLERE DESTEK OLMAK İÇİN GELDİK"

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