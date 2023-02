Hatay Erzin'de can kaybı var mı? Erzin depremden etkilendi mi? Erzin'de can kaybı yok mu?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da birçok yerleşim yeri enkaz içinde kaldı. Hatay'da yıkım fazla olmasına rağmen Erzin ilçesinde can kaybının ve hasarlı binaların olmaması dikkat çekti. Peki, Hatay Erzin'de can kaybı var mı? Erzin depremden etkilendi mi? Erzin'de can kaybı yok mu?