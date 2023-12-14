Kahramanmaraş merkezli depremlerin tarihini merak etmekte olan birçok kişi aynı zamanda Hatay depremi ne zaman oldu? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırmakta. Peki, Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir?

Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Meydana gelen depremlerin ardından birçok farklı şehirde artçı depremler hissedilmeye devam edildi. Hatay depremi ne zaman oldu? Böylece zaman zaman gündeme gelmekte. Peki, Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir?

HATAY DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı. AFAD, 10 ilde yıkıma neden olan depremde 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 440 kişi yaralandığını aktardı.