Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Meydana gelen depremlerin kaç saniye sürdüğü merak konusu oldu. Peki, Hatay depremi ne kadar, kaç saniye sürdü? Hatay Samandağ depremi kaç saniye sürdü? Hatay Defne depremi şiddeti ne? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Meydana gelen depremlerin ardından 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay depremlerin şiddeti merak konusu oldu. Peki, Hatay depremi ne kadar, kaç saniye sürdü? Hatay Samandağ depremi kaç saniye sürdü? Hatay Defne depremi şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

HATAY DEPREMİ NE KADAR, KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Afad, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 16.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. 6.4'lük büyük depremden 3 dakika sonra 20.07'de Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.