Hatay depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? 10 Şubat Hatay depreminde kaç bina yıkıldı?

Hatay depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Hatay depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor.

HATAY DEPREM CAN KAYBINDA SON DURUM NE?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bin 674'e yükseldi. Depremde 72 bin 879 kişi yaralanırken, 6 bin 444 bina yıkıldı.

HATAY DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son durumu aktardı. Fuat Oktay, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 674'e yükseldiğini belirtti. Oktay, 72 bin 879 kişinin yaralandığını kaydetti. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 44 olarak açıklandı.

Deprem bölgesinde hasar tespitiyle birlikte her aileye 10 bin lira yardım yapılacak. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

HATAY TAHLİYE ALANI

Hatay ilinde; Hatay Şehir Stadyumu / Yeni Hastane yolu üzeri

Fuar Alanı / Çevre Yolu Üzeri Adliye binası yanı