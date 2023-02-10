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Hatay depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? 10 Şubat Hatay depreminde kaç bina yıkıldı?

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Hatay depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Hatay depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Hatay deprem can kaybında son durum ne ve Hatay depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Peki, Hatay deprem can kaybında son durum ne? Hatay depreminde kaç bina yıkıldı?

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Hatay deprem can kaybında son durum ne ve Hatay depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Hatay deprem can kaybında son durum ne ve Hatay depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Hatay deprem can kaybında son durum ne? Hatay depreminde kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizdedir…

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bin 674'e yükseldi. Depremde 72 bin 879 kişi yaralanırken, 6 bin 444 bina yıkıldı.

Hatay depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? 10 Şubat Hatay depreminde kaç bina yıkıldı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son durumu aktardı. Fuat Oktay, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 674'e yükseldiğini belirtti. Oktay, 72 bin 879 kişinin yaralandığını kaydetti. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 44 olarak açıklandı.

Deprem bölgesinde hasar tespitiyle birlikte her aileye 10 bin lira yardım yapılacak. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

Hatay depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? 10 Şubat Hatay depreminde kaç bina yıkıldı?

Hatay ilinde; Hatay Şehir Stadyumu / Yeni Hastane yolu üzeri

Fuar Alanı / Çevre Yolu Üzeri Adliye binası yanı

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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