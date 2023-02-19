Hatay deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Hatay'da deprem mi oldu? Hatay deprem şiddeti ne?

Hatay deprem oldu mu ve Hatay'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Hatay deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem mi oldu? Hatay deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Hatay Hassa kaç şiddetinde deprem oldu? Hassa deprem şiddeti ne? Hassa kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Altılı Masa'nın "Deprem Özel Gündemi" ile bir araya geldiği toplantı sona erdi

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Hatay'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Hatay deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem mi oldu? Hatay deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

HATAY DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.