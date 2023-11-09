Hatay deprem mi oldu araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Hatay deprem mi oldu? Az önce deprem oldu mu? Hatay kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Hatay deprem mi oldu? Az önce deprem oldu mu? Hatay kaç şiddetinde deprem oldu?

Hatay deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hatay'da kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine güncel depremler araştırılmaktadır. Peki, Hatay deprem mi oldu? Az önce deprem oldu mu? Hatay kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

HATAY DEPREM Mİ OLDU?

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen sarsıntının ardından çok sayıda kişi sokak ve meydanlara çıktı.