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Hatay deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Hatay depremleri! 2 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Hatay deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Hatay depremleri! 2 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Hatay deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Hatay deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Hatay depremleri! 2 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Deprem öncesi ve sonrasında aynı yol üzerinde kaydedilen görüntüler yürekleri dağladıDeprem öncesi ve sonrasında aynı yol üzerinde kaydedilen görüntüler yürekleri dağladı
Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay'a 50 saniye sonra ulaşmışKırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay'a 50 saniye sonra ulaşmış

Hatay deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Hatay deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Hatay deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Hatay depremleri! 2 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

HATAY DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Hatay'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Hatay deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Hatay depremleri! 2 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

HATAY SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Hatay Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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