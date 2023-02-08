AFAD ve Kandilli verilerine göre Hatay deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Hatay deprem ve AFAD Hatay'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Hatay deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Hatay depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Hatay deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Hatay deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Hatay deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Hatay depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

HATAY DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Hatay'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

HATAY SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK