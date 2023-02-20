Hatay deprem oldu mu ve Hatay'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Hatay Defne kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay deprem şiddeti ne? Hatay Defne kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Depremde yıkılan bina var mı? SON DAKİKA! Hatay'da 6.4'lük depremde bina yıkıldı mı?

Son Dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki büyük deprem! Yıkılan binalar var

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Hatay Defne merkezinde gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Hatay Defne kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay deprem şiddeti ne? Hatay Defne kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

HATAY KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer alan Hatay bir kez daha şiddetli bir şekilde sarsıldı. AFAD, Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyururken, bölgede bazı binaların yıkıldığı belirtildi.