Hatay Defne Hastanesi bitti mi? Hatay Defne Hastanesi açıldı mı, ne zaman açılacak?

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan Hatay Defne Hastanesi'nin açılıp açılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında ise Hatay Defne Hastanesi bitti mi? Hatay Defne Hastanesi açıldı mı, ne zaman açılacak? soruları aratıldı.