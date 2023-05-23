Hatay Defne Hastanesi bitti mi? Hatay Defne Hastanesi açıldı mı, ne zaman açılacak?
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan Hatay Defne Hastanesi'nin açılıp açılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında ise Hatay Defne Hastanesi bitti mi? Hatay Defne Hastanesi açıldı mı, ne zaman açılacak? soruları aratıldı.
Hatay Defne Hastanesi bitti mi? sorusu gündemde yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımına başlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin inşaatının bitip bitmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Hatay Defne Hastanesi bitti mi? Hatay Defne Hastanesi açıldı mı, ne zaman açılacak?
HATAY DEFNE HASTANESİ BİTTİ Mİ?
Hatay Defne Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birlikte açıldı. Defne Hastanesi hasta kabulüne başladı.
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023