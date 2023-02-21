Hatay Defne belediye başkanı kimdir? İbrahim Güzel kimdir, kaç yaşında?

Hatay'ın Defne ilçesi saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bu depremin ardından Samandağ'da 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi. Ardından Defne belediye başkanı merak edildi. Peki, Hatay Defne belediye başkanı kimdir? İbrahim Güzel kimdir? İbrahim Güzel kaç yaşında, nereli? İbrahim Güzel hayatı ve biyografisi nedir?

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Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen depremin ardından birçok vatandaş Defne belediye başkanı İbrahim Güzel'i merak ediyor. Peki, Hatay Defne belediye başkanı kimdir? İbrahim Güzel kimdir? İbrahim Güzel kaç yaşında, nereli? İbrahim Güzel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HATAY DEFNE BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

İbrahim Güzel (d. 1967; Defne, Hatay) Türk siyasetçi ve iş insanı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Mart 2019'dan bu yana Defne Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Güzel, 2009-2014 yılları arasında Gümüşgöze Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra 2014-2017 yılları arasında Defne Belediyesinde Başkan Yardımcılığı görevini gerçekleştirdi.

İlkokulu, doğduğu yer olan Gümüşgöze'nin aynı ismi taşıyan ilkokulunda okudu. Daha sonra Antakya Ticaret Lisesi'ni bitiren Güzel, yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.

İş Hayatı

1989-2009 yılları arasında mali müşavirlikle uğraşan GÜZEL, siyaset sahnesine çıkana kadar bu işe devam etti.

2009-2014 yılları arasında Gümüşgöze Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Güzel, 2014-2017 yılları arasında Defne Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü ve 2014'ten bu yana da Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yapmaya devam ediyor. 2019 Yerel Seçimleri'nde Defne Belediye Başkanlığı'na seçildi.