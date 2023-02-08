Hatay'daki depremde ölü ve yararı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum nedir?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ve yararı sayısı her gecen gün yükseliyor. Deprem bölgesinde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bölgeye birçok ilimizden yardımlar geliyor. Bölgede bu gelişmeler yaşanırken vatandaşlar deprem bölgesindeki son durumu merak ediyor. Peki, Deprem bölgesinde son durum nedir? Hatay'daki depremde ölü ve yararı sayısı kaç oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindesaat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem yaşandı, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Yaşanan depremler çevre ilerden yakından hissedildi. Birçok vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Birçoğu ise enkaz altında kaldı. Depremin 3. gününde bölgede AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ederken. Türkiye deprem bölgesi için tek yürek oldu. Bölgeye birçok ilimizden çeşitli yardımlar gönderiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından deprem bölgesinde 3 ay sürecek OHAL ilan edildi. Depremden 40 saat sona 3 yaşında bir bebek enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Bölgede bu gelişmeler yaşanırken vatandaşlar deprem bölgesindeki son gelişmeleri merak ediyorlar. Peki, Deprem bölgesinde son durum nedir? Hatay'daki depremde ölü ve yararı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde ne kadar ekip çalışıyor? Deprem bölgesine ne kadar kaynak aktarılacak? Kahramanmaraş'taki depremden ne kadar vatandaşımız etkilendi? Detaylar haberimizde...

HATAY'DAKİ DEPREMDE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her bir vatandaşın kaybının kendilerini derinden üzdüğünü belirten Oktay, bunun acısını yürekten hissettiklerini söyledi. Depremde şu ana kadar 5 bin 894 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Oktay, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Deprem bölgelerinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Oktay, 34 bin 810 yaralının bulunduğunu, yıkılan bina sayısının 5 bin 775, enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğunu kaydetti.

DEPREM BÖLGESİNDE NE KADAR EKİP ÇALIŞIYOR?

AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Afet bölgelerine 31 vali ve 70'in üzerinde kaymakam görevlendirilmiştir. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 88 hava unsuruyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir. Ayrıca tahliye maksadıyla görevlendirilen TCG İskenderun gemisi, İskenderun İsdemir Limanı'na intikal etmiştir ve yaralı vatandaşlar gemiye kabul edilmektedir. "ifadelerine yer verildi.

DEPREM BÖLGESİNE NE KADAR KAYNAK AKTALIRACAK?

Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

KAHRAMAMMARAŞ TAKİ DEPREMDEN NE KADAR VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada depremde 13 buçuk milyon vatandaşın etkilendiğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumun açıklaması şu şekilde: "Yaşadığımız süreç son 1 asırda yaşadığımız en büyük felakettir. Ocaklarımıza ateş düştü, bu acı tarif edilemez. Tabi buradaki depremin özelinde baktığımızda otoyolda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşımımız D-400 karayolundan kontrollü şekilde sağladık. Çağrımız, mümkün olduğunca vatandaşımızın D-400 karayolunda trafiğe çıkmaması. Zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize öncelik vermelerini rica ediyoruz. Bu yolun açılmasıyla birlikte tüm bölgede hem Maraş hem Kilis hem Urfa bölgesine yardım sürecini de hızlandırmış olacağız. Biz yolu otobandan vermeye başlayacağız." ifadelerine konuşmasında yer verdi.