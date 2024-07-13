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HATAY'DA YANGIN SON DAKİKA! Hatay'da orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Hatay'da orman yangını nerede çıktı?

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Hatay yangın son dakika haberleri ve Hatay'da orman yangınında son durum nedir araştırılıyor. Hatay orman yangını nerede çıktı ve Hatay yangını son dakika merak ediliyor. Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı. Peki, Hatay yangın son dakika! Hatay'da orman yangınında son durum nedir? Hatay orman yangını nerede çıktı?

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı. Hatay orman yangını nerede çıktı ve Hatay yangın son dakika gündeme geliyor. Havaların ısınmasıyla beraber orman yangınlarında artış yaşanıyor. Hatay yangın çıkmasının ardından Hatay'da orman yangınında son durum nedir? Hatay orman yangını nerede çıktı? Detaylar haberimizdedir…

HATAY'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı. Yangın, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye karadan başladı. Yangının yerleşim yerlerine yakın mesafede olduğu tespit edildi.

HATAY ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Yangın, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye karadan başladı. Yangının yerleşim yerlerine yakın mesafede olduğu tespit edildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Orman Yangını Arsuz Hatay Çevre Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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