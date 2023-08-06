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Hatay'da yangın mı var? Hatay'da orman yangını son durum ne?

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İnternet üzerinde yer almakta olan bilgilere göre Hatay'da yangın mı var? Sorusu merak ediliyor. Özellikle yaz aylarında artış göstermekte olan orman yangınları hakkındaki araştırmalar sürüyor. Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor. Peki, Hatay'da yangın mı var? Hatay'da orman yangını son durum ne?

Hatay'da iki ayrı orman yangını çıktıHatay'da iki ayrı orman yangını çıktı
Hatay'da orman yangınıHatay'da orman yangını

Hatay'da yangın mı var? Sorusu, Hatay'da dumanların yükselmesinin ardından merak edildi ve sosyal medya platformu üzerinde yer aldı. Birçok vatandaş Hatay'da orman yangını son durum ne? Sorusunu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Hatay'da yangın mı var? Hatay'da orman yangını son durum ne?

HATAY'DA YANGIN MI VAR?

Tahtaköprü Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 su tankı, 2 helikopter yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin hemen karadan hem de havadan müdahalesi devam ediyor. Aşırı sıcak havanın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerine de yakın olması halkı tedirgin ediyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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