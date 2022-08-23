Hatay'da yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? 23 Ağustos Salı Hatay Antakya merkezde nerede yangın çıktı, yangında hasar oluştu mu?

Son dakika gelen haberlere göre, Hatay Antakya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bunun ardından vatandaşlar, Hatay'da yangın mı çıktı? 23 Ağustos Salı 2022 Hatay Antakya'da hangi ormanda yangın çıktı, yangında hasar meydana geldi mi, yangın söndürüldü mü? merak ediyor. İşte yangın ile ilgili son detaylar...