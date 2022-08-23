Hatay'da yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? 23 Ağustos Salı Hatay Antakya merkezde nerede yangın çıktı, yangında hasar oluştu mu?
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Son dakika gelen haberlere göre, Hatay Antakya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bunun ardından vatandaşlar, Hatay'da yangın mı çıktı? 23 Ağustos Salı 2022 Hatay Antakya'da hangi ormanda yangın çıktı, yangında hasar meydana geldi mi, yangın söndürüldü mü? merak ediyor. İşte yangın ile ilgili son detaylar...
Hatay'da yangın mı oldu? Hatay'da hangi ilçede yangın çıktı? Antakya'da yangın nerede çıktı? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. İşte son dakika gelişmeleri...
HATAY'DA YANGIN MI ÇIKTI? YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.