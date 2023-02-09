Hatay'da tsunami riski var mı? İskendurum sahilini neden su bastı?

Merkez üstü Kahramanmaraş olmak üzeri 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğümdeki depremlerin ardından Hatay'ın İskendurum ilçesinde deniz seviyesinin yükseldiği görüldü. Kaydedilen görüntüler İskenderun'da tsunami endişesi yarattı. Çok sayıda vatandaş İskendurum sahilini neden su bastı? Hatay'da tsunami riski mi var? Soruların yanıtını araştırmaya koyuldu. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Hatay'da tsunami olur mu? Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde yıkım oldu, can kayıpları yaşandı. En çok etkilenen yerlerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde ekipler kurtarma çalışmalarına sürerken dünden itibaren denizin seviyesi ise yükselmeye başladı kaydedildi. peki, İskendurum sahilini neden su bastı? Hatay'da tsunami riski mi var? Deprem tsunamiye sebep olur mu? Deprem sonrası tsunami neden olur? Tsunami en çok nerelerde görülür? Detaylar haberimizde...

DEPREM HATAYDA TSUNAMİYE NEDEN OLUR MU?

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin Ulutaş, İskenderun'da deniz seviyesinin yükselmesi hakkında katıldığı Tv programında önemli açıklamalıda bulundu. Bölgede yaşananlara dair net yorumlar yapılabilmesi için saha inceleme sonuçlarının beklenmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ulutaş, deniz seviyesinin yükselmesinin ardında yatan ihtimalleri de sıraladı. Uzmanlık alanının tsunamiler, deniz içi faylanmalar ve deniz tabanındaki değişiklikler olduğunu anlatan Ulutaş, İskenderun'da yaşanan durumun bir tsunami olmadığını, tsunami olsaydı bir fayın deniz tabanını kırmış olması veya denize çok yakın olması gerektiğini öne sürdü.

AyrıcaDoç. Dr. Ergin Ulutaş, Burada faydalanma karada oluştu. Yani denizde kırılma olmadığı için ciddi bir dalga değişimi olması mümkün değil. Çok az bir dalga değişimi yaşanabilir, onu da yaptığımız ölçümlerde 10 ila 12 cm civarında ölçtük. Ancak bu orayı etkileyecek boyutta bir değişim yaratmaz, sadece denizde bir değişim yarattı sayılır "ifadelerine konuşmasında yer verdi.

DEPREMDEN SONRA TSUNAMİ NEDEN OLUR?

Depremlerden sonra tsunamilerin oluşmasının sebebi deniz tabanının şeklinde meydana gelen değişikliklerdir. Depremin sebep olduğu kırılmalar deniz tabanının bir kısmının yükselmesine sebep olduğu zaman sıkıştırıla bilirliği çok az olan deniz suyu da yükselir.

TSUNAMİ EN ÇOK NERELEDE GÖRÜLÜR?

Tsunami, Pasifik Okyanusunda çok sık diğer okyanus ve denizlerde seyrek görülür. Okyanus kabuğunun kırılması sonucu oluşan tsunami, okyanus açıklarında bir insan boyu kadar yüksekliğe ve dalga boyu yüzlerce kilometredir.

DEPREMDEN SONRA İLK 72 SAAT NEDEN ÖNEMLİ?

Depremde ilk 72 saat 'altın saatler' olarak nitelendiriliyor. Bir insan enkaz altında kalmışsa en yüksek direnci ilk 72 saatte gösterebiliyor. Üstelik ilk 72 saati 'yalnız' geçireceği, bunun için de bu süreyi yalnız geçirmeye hazırlanması gerektiği varsayılıyor.