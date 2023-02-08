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Hatay'da tsunami olur mu? Hatay'da tsunami riski var mı? İskenderun'da tsunami riski var mı?

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Hatay'da tsunami olur mu? Hatay'da tsunami riski var mı? İskenderun'da tsunami riski var mı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde yıkım oldu, can kayıpları yaşandı. En çok etkilenen yerlerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde ekipler kurtarma çalışmalarına sürerken dünden itibaren denizin seviyesi ise yükselmeye başladı. Peki, Hatay'da tsunami olur mu? Hatay'da tsunami riski var mı? İskenderun'da tsunami riski var mı?

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Hatay'da tsunami olur mu? Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde yıkım oldu, can kayıpları yaşandı. En çok etkilenen yerlerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde ekipler kurtarma çalışmalarına sürerken dünden itibaren denizin seviyesi ise yükselmeye başladı. Peki, Hatay'da tsunami olur mu? Hatay'da tsunami riski var mı? İskenderun'da tsunami riski var mı? Detaylar...

HATAY'DA TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay ağır hasar aldı. Depremin ardından şehirde deniz seviyesi yükselirken, cadde ve sokakları su bastı. Bölge dron ile görüntülendi.

200 METREYE KADAR ÇIKTI

Sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metreye kadar çıkması tedirgin etti. Bölge dron ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını Türkiye'nin görülmemiş bir afet yaşadığını kaydetti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Deprem Hatay 3. Sayfa Gündem Haberler

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