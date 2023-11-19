Hatay'da TOKİ çalışmaları sonucunda 32 bin 609 konut tamamlanacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ilde yapılan TOKİ çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. 33 farklı TOKİ çalışmasının sonucunda 32 bin 609 konutun tamamlanacağını belirten Vali Masatlı, aralık ayında 4 ila 5 bin konutun iskanına açılacağını söyledi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "İlde 33 farklı TOKİ çalışmasının sonucu 32 bin 609 konutumuz tamamlanacak. Aralık ayında yaklaşık 4 ila 5 bin civarı konutu vatandaşlarımızın iskanına açmış olacağız" dedi.

Vali Masatlı, ildeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde, depremin ardından yapılan çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Tarihin en büyük yıkımlarından birine şahitlik ettiklerini belirten Masatlı, kentte yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısının 80 bin 323 olduğunu bildirdi.

"Bunların yüzde 88,78'inin yıkımını, yüzde 85'inin de enkaz kaldırmasını gerçekleştirmiş durumdayız." diyen Masatlı, Hatay'da yıkılan 265 tarihi eserden 200'ünün enkazının kaldırıldığını söyledi.

Planlanan konteyner kent sayısının 205 olduğunu, bunların 175'ini hizmete aldıklarını vurgulayan Masatlı, "Bu hizmete almış olduğumuz 175 konteyner kentimizde şu an itibarıyla 51 bin 293 hane ikamet etmekte. 12 bin 97 de bireysel konteyner dağıttık. Toplam 187 bin 216 kişi konteynerlerde yaşamakta." dedi.

Masatlı, ildeki hak sahipliği sayısının 240 bin 157 olduğunu ve bununla ilgili bütün değerlendirmeler ile itiraz süreçlerinin de tamamlandığını kaydetti.

Antakya Araştırma Hastanesi gelecek ay açılacak

Hatay'da kalıcı konut çalışmalarının da devam ettiğini belirten Masatlı, şu bilgileri verdi:

"AFAD'ın finansmanında ve TOKİ'nin müteahhitliğiyle 33 farklı alanda inşaatlarımız devam ediyor. Bu 33 farklı TOKİ çalışmasının sonucu 32 bin 609 konutumuz tamamlanacak. Aralık ayında yaklaşık 4 ila 5 bin civarı konutu vatandaşlarımızın iskanına açmış olacağız. Yine AFAD Başkanlığımızın finansmanıyla köy konutlarımız yani kırsalda yapılan konutlarımız da devam ediyor. Bununla ilgili ihale edilen konut sayısı 6 bin 441'dir. İnşaatı devam eden de 2 bin 27 konuttur. Bununla ilgili şu ana kadar 56 konutumuz teslim edildi. Önümüzdeki ay itibarıyla de 144 konutumuzu da teslim etmiş olacağız."

Defne'de 300 yataklı hastanenin, ameliyathaneleri de dahil hizmette olduğunu vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"Antakya Araştırma Hastanemiz 400 yataklı. Burası da aralık ayının 15'i itibarıyla hizmete geçecek. İskenderun'daki 200 yataklı devlet hastanemiz önümüzdeki hafta hizmete girecek. Diğer taraftan, Erzin, Payas ve Altınözü'ndeki devlet hastanelerinin de temelleri atıldı. Kısmet olursa mart itibarıyla buradaki sağlık tesislerimizi de hizmete alacağız. Sağlık personeliyle ilgili herhangi bir sorunumuz yok."

Masatlı, hem konteynerde yaşayan vatandaşlar için hem de konteyner kentlerinin çevresinde, kış şartlarına ilişkin bütün tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta 6 bin 995 konutun inşa sürüyor

AFAD'ın düzenlediği program kapsamında, basın mensupları Kahramanmaraş'ta "Baykar Konteyner Kent"i de gezdi.

AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Tayfun Temur, burada yaptığı açıklamada, ilde 52 konteyner kentte toplam 20 bin 789 adet konteynerin bulunduğunu belirterek, 67 bin 479 vatandaşın bu konteynerlerde barındığını söyledi.

Konteyner kentlerde kış hazırlıklarına devam ettiklerini vurgulayan Temur, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda öncelikle konteynerlerin üzerlerine branda çekimlerini gerçekleştirdik. Özellikle Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde havalar daha soğuk ve kış daha sert geçtiği için tesisatların donmasını engellemek amacıyla izolasyon malzemeleri çekildi. Taşkın ve sel riskine karşı DSİ Bölge Müdürlüğümüzle çalışma yürütüyoruz. Risk gördüğümüz konteyner kentlerde taşkın ve sel riskini önlemeye çalışıyoruz."

Kahramanmaraş'ta TOKİ tarafından inşası süren toplam 19 bin 418 kalıcı konutun bulunduğunu bildiren Temur, şunları kaydetti:

"Kırsalda ise Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen kırsal konut çalışmaları var. İlimizde ihalesi yapılmış olan 10 bin 342 adet kırsal konut bulunuyor. Bunların 6 bin 995 adedi şu anda inşa edilmekte. İnşallah şehrimizde bu ay sonundan itibaren kalıcı konutların teslimlerine başlayacağız. Kırsal ve şehir merkezlerindeki TOKİ'leri de dahil edersek yıl sonuna kadar en azından 10 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz."

"Sıcak suyumuz, klimalarımız ve ısıtıcımız var"

Konteyner kentte yaşayan Gülizar Aykan ise rahatlarının yerinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sıcak suyumuz var, klimalarımız var ve ısıtıcımız var çok şükür. Allah, devletimizin yokluğunu vermesin. Beyim var, oğlum var 3 kişi yaşıyoruz. Yemeğimizi veriyorlar, yaşlılara yemek veriyorlar. Şu anda çok sıkıntımız yok."