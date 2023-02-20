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Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Tekrar deprem mi oldu? Yine mi deprem oldu?

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Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Tekrar deprem mi oldu? Yine mi deprem oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Hatay'da tekrar deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Hatay'da deprem tekrar mı oldu? Bugün Hatay'da yine mi deprem oldu? Kandilli Rasathanesi Hatay deprem ve AFAD Hatay'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Hatay'da deprem kaç şiddetinde oldu? Hatay yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Afad ve Kandilli verilerine göre Hatay'da tekrar deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Hatay'da deprem tekrar mı oldu? Bugün Hatay'da yine mi deprem oldu? Kandilli Rasathanesi Hatay deprem ve AFAD Hatay'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Hatay'da deprem kaç şiddetinde oldu? Hatay yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Detaylar...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha meydana geldi. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte bazı binaların yıkıldığı söyleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Tekrar deprem mi oldu? Yine mi deprem oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Tekrar deprem mi oldu? Yine mi deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

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Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Son depremler Deprem Hatay AFAD 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

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