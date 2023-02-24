Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

Gündem Haberleri

Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilere göre Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler Hatay'da tekrar deprem mi oldu? araştırması yapmakta. Peki, Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

Kendi evinden sağ çıktı, ailesini kurtarmak için girdiği evin enkazında kaldıKendi evinden sağ çıktı, ailesini kurtarmak için girdiği evin enkazında kaldı
Çadır kentlerde öğrencilere yönelik psikososyal eğitimler başladıÇadır kentlerde öğrencilere yönelik psikososyal eğitimler başladı
Deprem bölgesinde 'çarklar durmasın' diye karavana Bursa'danDeprem bölgesinde "çarklar durmasın" diye karavana Bursa'dan

Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Bu nedenle Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Hatay'da tekrar deprem mi oldu? sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Peki, Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

HATAY'DA TEKRAR DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 24 Şubat tarihinde saat 08:46'da Kandilli rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilere göre 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin konumu ise Hatay/Arsuz/Huyuk olarak belirlendi.

AZ ÖNCE HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

HATAY SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Hatay Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title