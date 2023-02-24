AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilere göre Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler Hatay'da tekrar deprem mi oldu? araştırması yapmakta. Peki, Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Bu nedenle Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Hatay'da tekrar deprem mi oldu? sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Peki, Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Az önce Hatay'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

HATAY'DA TEKRAR DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 24 Şubat tarihinde saat 08:46'da Kandilli rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilere göre 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin konumu ise Hatay/Arsuz/Huyuk olarak belirlendi.

AZ ÖNCE HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

HATAY SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK