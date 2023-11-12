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Hatay'da seyir halindeyken otomobil yanarak hasar gördü

Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi. Sürücü durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.