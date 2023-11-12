Hatay'da seyir halindeyken otomobil yanarak hasar gördü
- Güncelleme:
Otomobil Haberleri
Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi. Sürücü durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilde maddi hasar oluştu.
Yangın, Hassa ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde bir otomobilde çıktı. Seyir halindeki 31 NF 532 plakalı otomobilde meydana gelen yangını fark eden sürücü durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil