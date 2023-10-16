Hatay'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Kuzuculu Mahallesi'nde seyir halindeyken bir otomobilin motor kısmı aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

HATAY - Hatay'da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Kuzuculu Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmı aniden alev aldı. Aracın yandığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi öğrenilemezken, otomobil kullanılamaz hale geldi.