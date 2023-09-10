Hatay'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Payas ilçesi Sincan Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor bölümü alev almaya başlayınca sürücü durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yanma anlarıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil