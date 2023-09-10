Hatay'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.