Üye Girişi
Haberler

Hatay'da sessiz yürüyüş

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Asrın felaketinin yıl dönümünde Hatay'da bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Hatay'da sessiz yürüyüş

HATAY - Asrın felaketinin yıl dönümünde Hatay'da bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etmiş ve binlerce konut zarar görmüştü. Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki protokolün Asi Nehri'ne karanfil bırakmasıyla program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Deprem Genel Yaşam Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title